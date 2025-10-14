Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Einsatz von Polizei und Feuerwehr: Feuer in der „Fackel“ in Zwickau-Pölbitz

Die Feuerwehr musste zu einem Brand im ehemaligen Eisenwerk ausrücken.
Bild: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv
Die Feuerwehr musste zu einem Brand im ehemaligen Eisenwerk ausrücken.
Die Feuerwehr musste zu einem Brand im ehemaligen Eisenwerk ausrücken. Bild: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv
Zwickau
Einsatz von Polizei und Feuerwehr: Feuer in der „Fackel“ in Zwickau-Pölbitz
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei vermutlich illegal entsorgte Müllhaufen brannten im früheren Eisenwerk. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Das Feuer wurde schnell gelöscht.

Feuerwehr und Polizei rückten am Montagnachmittag zu einem Brand im ehemaligen Eisenwerk an der Leipziger Straße im Zwickauer Stadtteil Pölbitz aus. Anwohner hatten Flammen und Rauch bemerkt. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten auf dem Gelände der „Fackel“ zwei Müllhaufen, die dort vermutlich illegal abgeladen worden waren. Nach...
