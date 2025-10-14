Einsatz von Polizei und Feuerwehr: Feuer in der „Fackel“ in Zwickau-Pölbitz

Zwickau
Zwei vermutlich illegal entsorgte Müllhaufen brannten im früheren Eisenwerk. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Das Feuer wurde schnell gelöscht.
Feuerwehr und Polizei rückten am Montagnachmittag zu einem Brand im ehemaligen Eisenwerk an der Leipziger Straße im Zwickauer Stadtteil Pölbitz aus. Anwohner hatten Flammen und Rauch bemerkt. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten auf dem Gelände der „Fackel“ zwei Müllhaufen, die dort vermutlich illegal abgeladen worden waren. Nach...
