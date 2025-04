Einsatznacht für Feuerwehren: Brandalarm im Kaufland Hohenstein-Ernstthal und Schornsteinbrand in Wüstenbrand

Ein technischer Defekt hatte in dem Einkaufsmarkt einen Alarm ausgelöst. Der Schornsteinbrand war bei Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr feststellbar.

Gleich zweimal mussten die Feuerwehren in der Nacht zum Samstag in Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand ausrücken. Gegen 22.45 Uhr schlug im Kaufland in Hohenstein-Ernstthal die Brandmeldeanlage Alarm. Laut Daniel Kühnert, Wehrleiter der Feuerwehr Oberlungwitz, handelte es sich um einen technischen Defekt. Weder Feuer noch eine andere Gefahr...