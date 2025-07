Einst der Kult-Imbiss von Zwickau: Wer erinnert sich noch an die „Schnelle Quelle“?

Es war ein Ort, der Generationen prägte. Vor „Burger King“ und „Enchilada“ bot er mehr als nur Speisen. Welche Erinnerungen verbinden Sie damit?

Bevor „Burger King“, „Enchilada“, „Tapparazi“ und „Almgasthof“ nach der Wende dort ein- und auszogen, war die „Schnelle Quelle“ am Hauptmarkt 14 in Zwickau jahrzehntelang ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt – für ein Würstchen, eine Brühlette oder ein Gespräch am Stehtisch. Ein Stück Alltagskultur mitten in...