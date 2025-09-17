Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Einst Vorreiter, jetzt Nachzügler: Warum gibt es in Zwickau so wenige Stolpersteine?

Zwei Stolpersteine am Alten Steinweg in Zwickau erinnern an die jüdische Familie Hausmann.
Zwei Stolpersteine am Alten Steinweg in Zwickau erinnern an die jüdische Familie Hausmann. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Einst Vorreiter, jetzt Nachzügler: Warum gibt es in Zwickau so wenige Stolpersteine?
Von Leona Müller
In der Stadt wurde einst der erste Stolperstein Ostdeutschlands verlegt. Doch inzwischen ist Zwickau ins Hintertreffen geraten. Engagierte Einwohner erklären, woran das liegen könnte.

Jack und Toni Hausmann wohnten 1937 in der Inneren Leipziger Straße in Zwickau (heute Alter Steinweg). Die Juden wurden 1938 nach Polen deportiert und dort später ermordet. Heute erinnern Stolpersteine an sie. Die kleinen Messingplatten im Gehweg werden vor den letzten frei gewählten Wohnorten der Menschen verlegt, die von den...
