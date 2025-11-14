Eisbahn Zwickau wirbt mit coolen Neuerungen: „Dating on Ice“, Winterland und barrierefreier Eisgleiter feiern Premiere

Zwickau
Seit acht Wochen laufen die Vorbereitungen, der vorweihnachtlich geschmückte Muldepark hat ein Upgrade erhalten. Der Betrieb der Eisbahn Zwickau startet wetterbedingt jedoch später als geplant.
Eigentlich sollte die Eisbahn Zwickau im Muldepark am Wochenende ihren Betrieb starten – doch das milde Wetter hat der Diakonie Westsachsen als Betreiber einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Es wäre unwirtschaftlich gewesen, jetzt schon so viel Strom zu verbrauchen. Wir brauchen niedrige Temperaturen, damit das Eis möglichst aus eigener...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.