Ein neuer Ort zum Verweilen und Genießen: das Eiscafé „Cioccolatino“ in den Zwickau-Arcaden. Bild: Thomas Croy
Ein neuer Ort zum Verweilen und Genießen: das Eiscafé „Cioccolatino“ in den Zwickau-Arcaden. Bild: Thomas Croy
Zwickau
Eiscafé „Cioccolatino“ hat in den Zwickau-Arcaden eröffnet
Redakteur
Von Thomas Croy
Neueröffnung vorm langen Einkaufswochenende: Gastronomisches Angebot des Shoppingcenters in der Innenstadt von Zwickau erweitert.

Im Erdgeschoss der Zwickau-Arcaden hat am Freitag ein neues Eiscafé eröffnet. Unter dem Namen „Cioccolatino“ ergänzt ein weiteres gastronomisches Angebot das Shoppingcenter in der Innenstadt von Zwickau.
