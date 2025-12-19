Eiscafé „Cioccolatino“ hat in den Zwickau-Arcaden eröffnet

Zwickau
Neueröffnung vorm langen Einkaufswochenende: Gastronomisches Angebot des Shoppingcenters in der Innenstadt von Zwickau erweitert.
Im Erdgeschoss der Zwickau-Arcaden hat am Freitag ein neues Eiscafé eröffnet. Unter dem Namen „Cioccolatino“ ergänzt ein weiteres gastronomisches Angebot das Shoppingcenter in der Innenstadt von Zwickau.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.