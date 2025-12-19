Eiscafé „Cioccolatino“ hat in den Zwickau-Arcaden eröffnet

Neueröffnung vorm langen Einkaufswochenende: Gastronomisches Angebot des Shoppingcenters in der Innenstadt von Zwickau erweitert.

Im Erdgeschoss der Zwickau-Arcaden hat am Freitag ein neues Eiscafé eröffnet. Unter dem Namen „Cioccolatino“ ergänzt ein weiteres gastronomisches Angebot das Shoppingcenter in der Innenstadt von Zwickau.