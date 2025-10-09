Eiserne Hochzeit in Zwickau: Maria und Johann verraten das Rezept ihrer langen Ehe

Ihre Wurzeln haben Maria und Johann Szeiberling in Ungarn. Seine alte Heimat trägt das Zwickauer Ehepaar für immer im Herzen. Da darf ein Gewürz im Essen natürlich nicht fehlen.

„Die Musik hat uns zusammengebracht", sind Maria und Johann Szeiberling (beide 85) sich einig. Ende der 1950er-Jahre war das, als „Hannes" in Kapellen wie den „Lustigen Marienthalern" Klarinette, Saxofon und Akkordeon spielt. „Damals gab's noch in jedem Lokal und jeder Gartenkneipe Tanz", erinnert sich Maria, wie sie mit...