  • Eiserne Hochzeit in Zwickau: Warum der Manfred den Bürgermeister am Schlafittchen packte

Sieglinde und Manfred Schwab haben jetzt in Marienthal ihren 65. Hochzeitstag gefeiert. Bild: G. U. Dostmann
Sieglinde und Manfred Schwab haben jetzt in Marienthal ihren 65. Hochzeitstag gefeiert. Bild: G. U. Dostmann
Zwickau
Eiserne Hochzeit in Zwickau: Warum der Manfred den Bürgermeister am Schlafittchen packte
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sieglinde und Manfred Schwab heirateten vor 65 Jahren. Die große Tochter spricht von einer schönen Kindheit, auch wenn es manchmal gewitterte.

Wer heute im sächsischen Oschatz Urlaub machen will, dem werden Sauna, Schwimmhalle und Kegelbahn vorgeschlagen. Manfred Schwab erinnert sich, dass er in seinem Urlaub dort vor fast 70 Jahren ein echtes Oschätzchen entdeckte - die Sieglinde aus Steinpleis. Auch die war dort im Urlaub. Sie lernten sich kennen und lieben. Am 9. September 2025...
