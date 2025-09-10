Eiserne Hochzeit in Zwickau: Warum der Manfred den Bürgermeister am Schlafittchen packte

Sieglinde und Manfred Schwab heirateten vor 65 Jahren. Die große Tochter spricht von einer schönen Kindheit, auch wenn es manchmal gewitterte.

Wer heute im sächsischen Oschatz Urlaub machen will, dem werden Sauna, Schwimmhalle und Kegelbahn vorgeschlagen. Manfred Schwab erinnert sich, dass er in seinem Urlaub dort vor fast 70 Jahren ein echtes Oschätzchen entdeckte - die Sieglinde aus Steinpleis. Auch die war dort im Urlaub. Sie lernten sich kennen und lieben. Am 9. September 2025...