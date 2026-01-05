Eiskönigin Elsa kommt nach Zwickau: „Einmal ist mir fast die Perücke weggeflogen“

Zwickau
Die Zwickauer Sparkassen-Arena verwandelt sich Dienstagabend ins Disney-Land Arendelle. Dass Hannah Kreuzer, Elsa-Hauptdarstellerin der Show „Eiskönigin 1 & 2 auf Eis“, sich immer wieder wie eine Königin fühlt, liegt auch am Publikum.
Einmal ins Königreich Arendelle reisen und Eiskönigin Elsa, ihre Schwester Anna oder den verzauberten Schneemann Olaf treffen: Dazu haben Kinder am Dienstagabend in Zwickau die Chance. In der Sparkassen-Arena ist, wie bereits vor einem Jahr, die Show „Eiskönigin 1 & 2 auf Eis“ zu erleben. Die beliebten Musical-Songs aus den beiden...
