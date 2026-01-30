Eislaufen in Mülsen: Woran hapert es in diesem Winter?

Der Multifunktionsplatz am Schulweg in Micheln war so konzipiert, dass man im Sommer Ball spielen und im Winter Eislaufen kann.

Der neue Spielplatz in Micheln war dafür gedacht: Im Sommer Ballsport, im Winter Eislaufen. Und für diesen Winter hätte es beinahe erstmals geklappt. Der Michelner Feuerwehrverein hatte schon vor Wochen alle Vorbereitungen getroffen. Da das Eis auf dem dunklen Asphalt zu schnell schmilzt, hatte er weiße Folien und Klebeband bestellt,...