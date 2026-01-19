MENÜ
Eisplatten bilden sich bei strengem Frost schnell auf Lkw-Dächern und -Planen.
Eisplatten bilden sich bei strengem Frost schnell auf Lkw-Dächern und -Planen. Bild: Symbolbild: Martin Gerten/dpa
Zwickau
Eisplatte kracht auf der A 72 bei Reinsdorf auf eine Pkw-Frontscheibe
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Das Eis ist von einem Lkw-Auflieger gefallen. Was danach geschehen ist.

Auf den Peugeot eines 36-jähriger Mannes ist am Montag, 19. Januar, auf der A 72 bei Reinsdorf eine Eisplatte gekracht. Das Eis fiel gegen 6.20 Uhr nahe der Anschlussstelle Zwickau-Ost vom Auflieger eines Lastwagens auf die Frontscheibe des Pkw. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne den Vorfall offenbar zu bemerken. Die Polizei weist darauf hin, dass...
