Ekel-Toilette und überfüllte Mülleimer: Besucher prangert Hygienemängel im Zwickauer Klinikum an

Das Klo verunreinigt, der Mülleimer quillt über, der Boden verdreckt: Bei einem Besuch im Heinrich-Braun-Klinikum muss ein Zwickauer mehrfach schlucken. Was das Klinikum zu seinen Vorwürfen sagt.

Jens Thamm (46) fehlen die Worte. Am Donnerstag war er im Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum (HBK). Und kam geschockt wieder heraus. „Die Hygiene in diesem Krankenhaus ist nicht in Worte zu fassen“, sagt Thamm. „An jedem Fenster befinden sich Spinnweben, die Mülleimer sind gestopft voll, alte Essensreste im Wartezimmer und die Toiletten sind...