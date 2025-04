Elektro-Open Air „Sommerwaldzauber“ geht im Lichtentanner Haasenwald in dritte Runde

Die Technonacht „Sommerwaldzauber“ kommt auch diesen Sommer zurück. Im Vorjahr hatte sich die Gästezahl nach der Premiere deutlich erhöht.

Auch in diesem Sommer wird die Veranstaltungs-Location Haasenwald in Ebersbrunn wieder erfüllt von Elektro-Klängen. Am 5. Juli steigt dort die dritte Ausgabe der Technoparty „Sommerwaldzauber“. Das teilt Pete Reinhold, einer der Veranstalter, mit. Von 18 bis 4 Uhr soll gefeiert werden. Mit dabei sind laut Instagram: Candy Cats, Marco Marco,...