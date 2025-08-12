Eltern in Wilkau-Haßlau bekommen Klarheit: DRK schließt Kindergarten „Zwergenland“

Zwickau
Die Schließung der Kita „Zwergenland“ sorgt für Unmut bei Eltern. Welche Optionen haben die betroffenen Familien?
Das Gerücht von der Schließung der Kindertagesstätte „Zwergenland“ schwirrte schon länger durch Wilkau-Haßlau. Aber der freie Träger der Kita, der DRK-Kreisverband Zwickau, und die Stadtverwaltung dementierten. Jetzt ist das Aus der Kita amtlich: Das „Zwergenland“ an der Haaraer Straße wird Ende des Jahres geschlossen. Die Eltern...
