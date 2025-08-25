Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Emden feiert, Zwickau leidet: Wie ein Produktionsjubiläum bei Volkswagen für Misstöne sorgt

Montagelinie im VW-Werk in Zwickau. Die Stimmung ist schlecht.
Montagelinie im VW-Werk in Zwickau. Die Stimmung ist schlecht.
Montagelinie im VW-Werk in Zwickau. Die Stimmung ist schlecht.
Zwickau
Emden feiert, Zwickau leidet: Wie ein Produktionsjubiläum bei Volkswagen für Misstöne sorgt
Von Jan-Dirk Franke
Im VW-Werk Emden rollte ein ID.7 mit Tamtam vom Band, es war das 1,5-millionste ID-Auto, das weltweit bei VW gebaut wurde. Dass sich Emden dafür feiert, stößt vielen in Zwickau sauer auf.

Produktionsjubiläen sind bei Volkswagen keine Seltenheit. Wenn die Fertigung eine runde Zahl erreicht, wird das gewürdigt. Dann gibt es Fotos mit Auto und Mitarbeitern. Ab und an wird auch gefeiert. Kürzlich gab es wieder ein Jubiläum: 1,5 Millionen E-Autos der ID-Familie hat VW weltweit ausgeliefert. Die Feier fand in Emden statt. Dort bekam...
