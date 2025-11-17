Emotionales Musical-Revival: Sohn übernimmt die Kultrolle seines Vaters im Zwickauer „Schneehase“

Nach mehr als 20 Jahren kehrt ein weihnachtlicher Krimi für die ganze Familie auf die Zwickauer Bühne zurück. Warum die Neuauflage für einen Darsteller besonders emotional wird.

Sebastian Roscher sitzt auf der Bühne der „Neuen Welt“ in Zwickau, blättert durch alte Fotos und lächelt wehmütig. „Da war ich acht Jahre alt, Glücksradhändler auf dem Markt“, erzählt er. Dann als Achtklässler inmitten von Schülern, die das Musical „Der Schneehase“ zum Leben erweckten. Jetzt, über 20 Jahre später, übernimmt... Sebastian Roscher sitzt auf der Bühne der „Neuen Welt“ in Zwickau, blättert durch alte Fotos und lächelt wehmütig. „Da war ich acht Jahre alt, Glücksradhändler auf dem Markt“, erzählt er. Dann als Achtklässler inmitten von Schülern, die das Musical „Der Schneehase“ zum Leben erweckten. Jetzt, über 20 Jahre später, übernimmt...