Ende der Durststrecke am Zwickauer Mulde-Radweg: Gartenlokal „Neuland“ in Schedewitz wieder geöffnet

Der Biergarten am Mulde-Radweg zieht Radler an. Endy Krysmann sieht großes Potenzial in der Lage der Gaststätte. Welche Ideen hat er für die Zukunft?

„Endlich“, sagen Frank Bauer und Lutz Löscher wie mit einer Stimme, heben ihr Glas und prosten sich zu. Endlich hat ihr Stammlokal, die Gaststätte „Neuland“ in der gleichnamigen Gartenanlage in Schedewitz, wieder geöffnet. Eine Parzelle bewirtschaftet dort keiner der beiden, doch ihr Stammtisch stand über Jahrzehnte in dem Gartenlokal....