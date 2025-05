Ende einer 34-jährigen Diskussion: Zwickauer Stadtrat beerdigt Pläne für Gewerbe auf Flugplatz

Seit 1991 verfolgt die Kommune zumindest auf dem Papier das Vorhaben, das Gelände zu bebauen. Das ist nun Geschichte – entgegen dem Willen der AfD.

Zwei Dinge sind im Zwickauer Stadtrat so sicher wie das Amen in der Kirche: Dass Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) die Sitzungen nicht mit einem „Amen“ beendet. Und dass alle paar Jahre darüber diskutiert wird, ob man den Flugplatz in ein Gewerbegebiet verwandeln sollte. Am vergangenen Donnerstag war es wieder so weit. Da verwunderte...