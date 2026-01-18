MENÜ
  • Endlich wieder Freibad: Zwickauer wagen sich ins vier Grad kalte Wasser

Daniel Brußmann und Anna Knörnschild von den Zwickauer Eisvögeln träumen in Crossen schon mal von der Eisschwimm-Meisterschaft.
Daniel Brußmann und Anna Knörnschild von den Zwickauer Eisvögeln träumen in Crossen schon mal von der Eisschwimm-Meisterschaft. Bild: Ralf Wendland
In Crossen mussten sich die Eisbader erst einmal durch eine 10 Zentimeter dicke Eisdecke arbeiten. Im Bild Links Daniel Brußmann und rechts Toni Schlummer.
In Crossen mussten sich die Eisbader erst einmal durch eine 10 Zentimeter dicke Eisdecke arbeiten. Im Bild Links Daniel Brußmann und rechts Toni Schlummer. Bild: Ralf Wendland
Im Freibad Crossen haben sich rund 60 Leute ins Wasser gewagt.
Im Freibad Crossen haben sich rund 60 Leute ins Wasser gewagt. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Endlich wieder Freibad: Zwickauer wagen sich ins vier Grad kalte Wasser
Von Ralf Wendland
Im Rahmen der Aktion „Cold Water helps Children“ vom Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg sind die Eisbader in Crossen ins Wasser gesprungen - trotz zehn Zentimeter dicker Eisschicht.

Bei 30 Grad und strahlendem Sonnenschein kann jeder ins Wasser springen. Doch wenn das Thermometer gegen Null sinkt und das Wasser von einer Eisschicht überzogen ist, trennt sich die Spreu vom Weizen. Was für die meisten nach purem Wahnsinn klingt, ist für Eisbader der ultimative Kick. Dieses Gefühl kennen die Eisvögel Zwickau, die...
