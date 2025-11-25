Endspurt auf der Zwickauer Großbaustelle: Ab Samstag fährt die Straßenbahn wieder über den Georgenplatz

Nicht nur die Anwohner und Fahrgäste atmen auf: Nach fast sieben Monaten Sperrungen und Umleitungen zieht rechtzeitig zum 1. Advent wieder ein Stück Normalität ein. Trotz unvorhergesehener Hindernisse.

Die Geräuschkulisse ist allgegenwärtig: Schneiden, Hämmern, Rütteln. Ein Schienenkran schwenkt Asphalt heran, der später verdichtet wird. Zwischen Neumarkt und Georgenplatz in Zwickau setzen kleine Trupps Pflastersteine; Rillenreiniger und Kehrmaschine sind im Einsatz.