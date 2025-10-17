Entdeckungstour durchs Zwickauer Land lockt mit Gewinnen

Die Zukunftsregion Zwickau beteiligt sich mit Erlebnistagen am Jubiläum „30 Jahre Leader in Sachsen“. Dabei kann man entdecken, was Fördermittel der Europäischen Union hierzulande ermöglicht haben.

Zu einer besonderen Entdeckungsreise durch die „Zukunftsregion Zwickau“ wird vom 17. Oktober bis 7. November eingeladen. Wer mitmacht, lernt Projekte kennen, die mit Fördergeld der Europäischen Union in der Region Zwickau ermöglicht wurden. Dabei gibt es attraktive Preise zu gewinnen, denn die 30 Projekte sind zugleich Stempelstellen eines... Zu einer besonderen Entdeckungsreise durch die „Zukunftsregion Zwickau“ wird vom 17. Oktober bis 7. November eingeladen. Wer mitmacht, lernt Projekte kennen, die mit Fördergeld der Europäischen Union in der Region Zwickau ermöglicht wurden. Dabei gibt es attraktive Preise zu gewinnen, denn die 30 Projekte sind zugleich Stempelstellen eines...