Jana Gunstheimer in einer der Stall-und-Sterne-Ferienwohnungen in Hirschfeld.
Jana Gunstheimer in einer der Stall-und-Sterne-Ferienwohnungen in Hirschfeld. Bild: Holger Weiß/Archiv
Zwickau
Entdeckungstour durchs Zwickauer Land lockt mit Gewinnen
Redakteur
Von Holger Weiß
Die Zukunftsregion Zwickau beteiligt sich mit Erlebnistagen am Jubiläum „30 Jahre Leader in Sachsen“. Dabei kann man entdecken, was Fördermittel der Europäischen Union hierzulande ermöglicht haben.

Zu einer besonderen Entdeckungsreise durch die „Zukunftsregion Zwickau“ wird vom 17. Oktober bis 7. November eingeladen. Wer mitmacht, lernt Projekte kennen, die mit Fördergeld der Europäischen Union in der Region Zwickau ermöglicht wurden. Dabei gibt es attraktive Preise zu gewinnen, denn die 30 Projekte sind zugleich Stempelstellen eines...
16:54 Uhr
2 min.
Nagel: Goldreserven bleiben in den USA
Nagel und Finanzminister Lars Klingbeil sind gemeinsam in Washington.
Der Goldpreis steigt und steigt. Könnte das dem Bundeshaushalt helfen? Die Bundesbank meint: Unsere Barren bleiben, wo sie sind.
16.10.2025
3 min.
Mit dem Bus ins Puppentheater: Neues Projekt ermöglicht Kindern aus dem Zwickauer Land den Theaterbesuch
Landrat Carsten Michaelis (r.) bei der Übergabe des Förderbescheids im Puppentheater.
Dank einer Förderung des Landkreises können künftig auch Kinder aus abgelegenen, durch den ÖPNV schlecht angebundenen Orten das Puppentheater Zwickau besuchen.
Thomas Croy
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
14.10.2025
4 min.
„Vielleicht schaffen wir 15.000 Besucher“: Zwickauer Ausstellung mit Wismut-Kunst erweist sich als Publikumsmagnet
Astrid Leonhard (l.) und Marianne Müller gehören zu den 50 Ehrenamtlichen, die die Öffnungszeiten der Ausstellung „Sonnensucher“. Die Schau zeigt Kunst aus dem Bestand der Wismut.
Vor der Baumwollspinnerei in Zwickau-Pölbitz warten schon am Morgen Besuchergruppen darauf, dass sich die Türen zur „Sonnensucher!“-Ausstellung öffnen. Wer die Schau noch sehen will, muss sich sputen.
Holger Weiß
Mehr Artikel