Entscheidung fällt im fünften Anlauf: Zwickau zahlt jetzt doch Stadionmiete für BSV Sachsen - aber streicht symbolische Summe

Der Finanzausschuss hat beschlossen, weiter die Miete für die Spiele des BSV Sachsen Zwickau in der Stadthalle zu bezuschussen. Auf AfD-Antrag gibt es aber nur 216.000 statt 217.000 Euro. Warum?

BSV-Präsident Thomas Müller ist ein Stein vom Herzen gefallen. „Jetzt greifen wir an. Endlich können wir auf Sponsorensuche gehen“, sagt er nach der Sitzung des Zwickauer Finanzausschusses. In fünfter Lesung hat das Gremium am Dienstag entschieden, dem Bundesligaverein BSV Sachsen Zwickau den Mietzuschuss für die Stadthalle zu gewähren....