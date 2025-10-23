Entscheidung über Zukunft des Theaters Plauen-Zwickau: Stadtrat kippt Sparkonzept

Der Plan, 21 Stellen zu streichen und die Vorstellungen drastisch zu reduzieren, ist durchgefallen. Aber die Entscheidung des Zwickauer Stadtrats löst die Probleme des Theaters Plauen-Zwickau nicht.

In der Vorberatung waren sich die neun Zwickauer Stadträte, die Mitglieder des Finanzausschusses sind, noch einig. In der Stadtratssitzung sind es die Stadträte erneut – aber wischen das Ergebnis der Vorberatung vom Tisch und beschließen nach teils kurioser, einstündiger Debatte etwas völlig anderes. Den Beschluss, der am späten... In der Vorberatung waren sich die neun Zwickauer Stadträte, die Mitglieder des Finanzausschusses sind, noch einig. In der Stadtratssitzung sind es die Stadträte erneut – aber wischen das Ergebnis der Vorberatung vom Tisch und beschließen nach teils kurioser, einstündiger Debatte etwas völlig anderes. Den Beschluss, der am späten...