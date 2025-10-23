Entscheidung über Zukunft des Theaters Plauen-Zwickau: Stadtrat kippt Sparkonzept

Zwickau
Der Plan, 21 Stellen zu streichen und die Vorstellungen drastisch zu reduzieren, ist durchgefallen. Aber die Entscheidung des Zwickauer Stadtrats löst die Probleme des Theaters Plauen-Zwickau nicht.
In der Vorberatung waren sich die neun Zwickauer Stadträte, die Mitglieder des Finanzausschusses sind, noch einig. In der Stadtratssitzung sind es die Stadträte erneut – aber wischen das Ergebnis der Vorberatung vom Tisch und beschließen nach teils kurioser, einstündiger Debatte etwas völlig anderes. Den Beschluss, der am späten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.