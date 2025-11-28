Er ist wieder da: Superblitzer ab Montag wieder auf Zwickauer Straßen im Einsatz

Zwickau
Nach 6000 teuren Fotos in nur vier Monaten hat die Stadt Zwickau entschieden, den Superblitzer zu behalten. Er hatte nun einige Monate Pause, aber ab Montag geht er wieder auf Jagd nach Temposündern.
Vermisst haben ihn wahrscheinlich nur die wenigsten Autofahrer, aber dass er jetzt fast ein halbes Jahr nicht da war, dürfte ihnen trotzdem aufgefallen sein. Jetzt kehrt der Superblitzer ab Montag nach Zwickau zurück und bleibt dauerhaft. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kommt das Gerät, das offiziell Enforcement Trailer heißt, mit dem 1....
