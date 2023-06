Er war August Horch: Zwickauer Gästeführer aus Automobilmuseum macht nach 19 Jahren Schluss

Der bekannte Museumsführer Bernd Göpfert (82) ist am Mittwoch im August-Horch-Museum offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden. 19 Jahre lang führte Göpfert in der Rolle des August Horch die Besucher durch die Ausstellung, vermittelte Technik- und Sozialgeschichte der Zwickauer Horch- und Audi-Werke. "Tausende Menschen kennen die Zwickauer...