Er weiß schon vorher, was Theatergäste bestellen: Zwickauer Ensemble hebt das Glas auf den Mann am Tresen – zum letzten Mal

Er kennt die Theaterbesucher und ihre Getränkevorlieben: Mario Lahr steht im Gewandhaus hinterm Tresen. Zu seinem 60. erlebt er einen besonderen Galaabend – und zieht selbst einen Schlussstrich.

Wer ins Zwickauer Gewandhaus kommt, kennt ihn. Er steht schon hinterm Tresen, bevor sich die Türen öffnen, nickt den Gästen zu und reicht Stammbesuchern vorausschauend das richtige Getränk – ein Glas Rotwein, einen trockenen Sekt und eine Brezel, einen Bitter Lemon plus Lachsbrötchen. „Mit der Zeit kenne ich die Gewohnheiten der Leute und...