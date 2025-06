Erdbeerfelder um Zwickau zum Selbstpflücken geöffnet – nur die Kälte macht Probleme

Die Betreiber Funck und Kühnert haben ab sofort ihre Felder rund um Zwickau geöffnet. Die Erdbeersaison hatte sich durch Nachtfrost teilweise verzögert.

Spätestens jetzt haben rund um Zwickau die meisten Erdbeerfelder geöffnet, und es darf wieder selbst geerntet werden. Bereits vergangene Woche wurde in Seelitz in Mittelsachsen offiziell die Erdbeersaison in Sachsen eröffnet, eingeladen hatte der sächsische Obstbauernverband.