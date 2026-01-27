MENÜ
Das Foto entstand beim vorigen Lego-League-Wettbewerb in Zwickau. Bild: S. Bergelt/WHZ
Das Foto entstand beim vorigen Lego-League-Wettbewerb in Zwickau. Bild: S. Bergelt/WHZ
Zwickau
Erfindergeist wetteifert beim Lego-Treff in Zwickau
Von Lutz Kirchner
Bei dem First-Lego-League-Regionalfinale in Zwickau zeigen Schüler, wie Technik die Archäologie bereichern kann. Wer wird am Ende auf dem Siegertreppchen stehen?

120 Schüler aus zehn Schulen treten beim 18. Regionalfinale der First-Lego-League in Zwickau an. Die Veranstaltung findet am Samstag, 31. Januar, im Hörsaalgebäude der Westsächsischen Hochschule (WHZ) statt. Beginn ist 9 Uhr. Die Siegerehrung ist für 16.30 Uhr geplant, wurde von der Hochschule mitgeteilt.
