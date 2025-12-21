MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Erfolgreiche Schlossweihnacht in Zwickau: Besuchergruppen kamen sogar aus Wien

Die Schlossweihnacht im Schloss Osterstein ging am Sonntag zu Ende.
Die Schlossweihnacht im Schloss Osterstein ging am Sonntag zu Ende. Bild: Ralph Köhler
Die Schlossweihnacht im Schloss Osterstein ging am Sonntag zu Ende.
Die Schlossweihnacht im Schloss Osterstein ging am Sonntag zu Ende. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Erfolgreiche Schlossweihnacht in Zwickau: Besuchergruppen kamen sogar aus Wien
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 300 funkelnde Sterne verwandelten den Innenhof von Schloss Osterstein an den Adventswochenenden in ein weihnachtliches Wunderland. Am Sonntagabend endete das gemütliche Marktreiben.

Mehr als 300 Sterne, von groß bis klein, tauchten den Innenhof von Schloss Osterstein an den Adventswochenenden in weihnachtliches Flair. Am Sonntagabend leuchten sie in diesem Jahr zum letzten Mal. Bis kurz vor Toresschluss der „Schlossweihnacht“ herrscht in der Hofstube reges Treiben. Noch am letzten Adventswochenende kaufen Besucher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
3 min.
Zwickauer Schlossweihnacht startet am Freitag: Was die Besucher an den Adventswochenenden erwartet
Eric Seifert von Krauß Event zeigt den Zink-Weihnachtstaler, der zum Eintritt berechtigt.
Regionales Handwerk, Feuerkörbe, Märchenstunden: Das historische Schlossgelände verwandelt sich erneut in einen Ort, an dem Familien mit ihren Kindern auf Entdeckungsreise gehen können.
Thomas Croy
22.11.2025
3 min.
Zwickauer Posthalterei wird Schauplatz für Hofadvent: Vorab wird zum Vorglühen eingeladen
„Vorglühen“ als Testlauf für den „Hofadvent“ in der Posthalterei Zwickau.
Zwischen Weihnachtsmarkt und Schlossweihnacht will sich in Zwickau mit dem Hofadvent eine neue Location für die Adventszeit etablieren. Wie kommt das Vorglühen als Testlauf an?
Holger Weiß
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
22.12.2025
3 min.
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?
Thomas Wittig
10:15 Uhr
2 min.
So sind die Schwimmbäder und Saunen in Chemnitz über die Feiertage geöffnet
Der Wellnessbereich im Feel Good Club hat an Heiligabend von 9:30 bis 16:30 offen.
Die Feiertage sind geprägt von Familienfeiern und üppigen Festessen. Wer zwischendurch Bewegung sucht oder in der Sauna entspannen möchte, findet hier die Öffnungszeiten einiger Chemnitzer Bäder.
Laetitia Feddersen
10:04 Uhr
7 min.
Kann Trumps Öl-Blockade Maduro zum Einlenken zwingen?
Erste Öltanker hat die US-Regierung schon beschlagnahmt.
Zunächst waren es US-Angriffe auf Drogenboote. Jetzt blockieren die USA Öltanker. Sind die Öleinnahmen für Venezuelas Präsidenten die Achillesferse? Der Druck auf Maduro steigt, auch militärisch.
Philipp Znidar, Andrea Sosa Cabrios und Jürgen Bätz, dpa
Mehr Artikel