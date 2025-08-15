Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Erfrischend anders: Zwickauer Bars setzen mit Mocktails auf alkoholfreien Trend

Der Trend geht zum alkoholfreien Mocktail wie dem Cherry Moon (links) oder dem Blue Lagoon, gemixt von Marie-Chantal Kästner in Zwickau.
Der Trend geht zum alkoholfreien Mocktail wie dem Cherry Moon (links) oder dem Blue Lagoon, gemixt von Marie-Chantal Kästner in Zwickau. Bild: Ralf Wendland
Erfrischend anders: Zwickauer Bars setzen mit Mocktails auf alkoholfreien Trend
Von Elsa Middeke
Steigen die Temperaturen, sinkt bei vielen Menschen die Lust auf Alkohol. Bars und Cafés in Zwickau beobachten einen Trend zu Cocktails ohne Promille. Manche dieser Mocktails sind ganz neu: wie der Cherry Kiss, der Bacaru Lime oder der Naranja libre.

Sieht aus wie ein Cocktail und schmeckt genauso gut, ist aber eigentlich keiner: So könnte man einen Mocktail beschreiben. Wie Betreiber von Zwickauer Bars und Cafés sagen, geht der Trend zu diesem Mixgetränk, dessen Name sich aus dem englischen Wort „mock“ (vortäuschen, nachahmen) und Cocktail zusammensetzt. Denn im Gegensatz zum...
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
03.07.2025
4 min.
Abkühlung mit Eiskaffee: Sechs (unerwartete) Varianten aus Zwickau
Sandra Albert serviert im Zwickauer Café Alberts nicht nur klassischen Eiscafé.
Wer bei Sommertemperaturen einen Koffeinkick mit Erfrischungs-Effekt sucht, hat in Zwickau die Qual der Wahl. Denn nicht immer wird der Eiskaffee auf klassische Art serviert. Sondern mal griechisch, mal mit Schuss oder mit Ziegenmilcheis.
Elsa Middeke
16:51 Uhr
2 min.
Yussuf Poulsen neuer HSV-Kapitän
Neuer HSV-Kapitän: Yussuf Poulsen
Mehrere Jahre war Sebastian Schonlau unumstrittener Kapitän des Hamburger SV. Weil der Verteidiger keine Rolle mehr in den Bundesliga-Plänen des HSV spielt, gibt es einen neuen Anführer.
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
24.07.2025
3 min.
Sieben Todsünden beim Weingenuss im Zwickauer Weindorf: „Rotwein nie direkt nach dem Einschenken trinken“
Stiel hui, Kelch pfui: Expertin Marie-Chantal Kästner erklärt, weshalb das Weinglas immer am Stiel angefasst wird.
Sommer, Sonne (naja), Geselligkeit und Wein: Das geht noch bis Sonntag im Weindorf auf dem Hauptmarkt. Fachfrau Marie-Chantal Kästner erklärt, mit welchen Kniffen und Griffen der Weingenuss gelingt – selbst wenn man kein Kenner ist.
Elsa Middeke
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel