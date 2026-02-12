Erneute Vollsperrung der S-Bahn-Strecke Richtung Leipzig: Was jetzt auf Zugreisende aus Westsachsen zukommt

Mehr als einen Monat lang wird der Zugverkehr zwischen Gößnitz und Zwickau tagsüber durch Busse ersetzt. Ist es die letzte Vollsperrung dieser Art auf der Strecke?

Pendler brauchen bald wieder starke Nerven auf der Zugstrecke zwischen Zwickau und Leipzig. Im Zuge der Baumaßnahmen an der sogenannten Sachsen-Franken-Magistrale hat die Deutsche Bahn eine neue Vollsperrung angekündigt. Insbesondere am Knotenpunkt Gößnitz schreiten die Arbeiten voran. Der dortige Bahnhof wird für insgesamt 330 Millionen Euro... Pendler brauchen bald wieder starke Nerven auf der Zugstrecke zwischen Zwickau und Leipzig. Im Zuge der Baumaßnahmen an der sogenannten Sachsen-Franken-Magistrale hat die Deutsche Bahn eine neue Vollsperrung angekündigt. Insbesondere am Knotenpunkt Gößnitz schreiten die Arbeiten voran. Der dortige Bahnhof wird für insgesamt 330 Millionen Euro...