  • Erneute Vollsperrung der S-Bahn-Strecke Richtung Leipzig: Was jetzt auf Zugreisende aus Westsachsen zukommt

Wegen der Bauarbeiten rund um Gößnitz wird die Zugstrecke nach Zwickau erneut gesperrt.
Wegen der Bauarbeiten rund um Gößnitz wird die Zugstrecke nach Zwickau erneut gesperrt. Bild: Jim Kerzig
Wegen der Bauarbeiten rund um Gößnitz wird die Zugstrecke nach Zwickau erneut gesperrt.
Wegen der Bauarbeiten rund um Gößnitz wird die Zugstrecke nach Zwickau erneut gesperrt. Bild: Jim Kerzig
Zwickau
Erneute Vollsperrung der S-Bahn-Strecke Richtung Leipzig: Was jetzt auf Zugreisende aus Westsachsen zukommt
Von Jim Kerzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als einen Monat lang wird der Zugverkehr zwischen Gößnitz und Zwickau tagsüber durch Busse ersetzt. Ist es die letzte Vollsperrung dieser Art auf der Strecke?

Pendler brauchen bald wieder starke Nerven auf der Zugstrecke zwischen Zwickau und Leipzig. Im Zuge der Baumaßnahmen an der sogenannten Sachsen-Franken-Magistrale hat die Deutsche Bahn eine neue Vollsperrung angekündigt. Insbesondere am Knotenpunkt Gößnitz schreiten die Arbeiten voran. Der dortige Bahnhof wird für insgesamt 330 Millionen Euro...
