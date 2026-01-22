MENÜ
  • „Ernsthafte Reue gezeigt“: Verfahren wegen Auftritts mit Hitlermaske beim Sachsenring eingestellt

Ein Nutzer der Plattform „Reddit“ hatte dieses Foto im Netz veröffentlich.
Ein Nutzer der Plattform „Reddit“ hatte dieses Foto im Netz veröffentlich. Bild: Screenshot: Reddit
Zwickau
„Ernsthafte Reue gezeigt“: Verfahren wegen Auftritts mit Hitlermaske beim Sachsenring eingestellt
Von Michael Stellner
Ein Mann hatte beim Moto-GP 2025 in Hohenstein-Ernstthal mit Hitlermaske für Selfies posiert. Strafrechtlich bleibt das ohne Folgen, teuer war es für ihn trotzdem.

Ein halbes Jahr, nachdem sich ein Mann beim Sachsenring 2025 eine Hitlermaske aufgesetzt und für Fotos posiert hatte, ist das Verfahren gegen ihn eingestellt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Zwickau auf Nachfrage der „Freien Presse“ mitteilte, soll der Beschuldigte die Tat eingeräumt und „ernsthafte Reue gezeigt“ haben. Er sei zu dem...
