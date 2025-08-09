Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Erst Zwickau, dann Kirchberg, jetzt Mülsen: Immer mehr Kommunen in Westsachsen schaffen Passbildautomaten an

Gemeindemitarbeiterin Nicole Weigel probiert es aus: Im Verwaltungszentrum in Mülsen steht seit dieser Woche ein neuer Passbildautomat.
Gemeindemitarbeiterin Nicole Weigel probiert es aus: Im Verwaltungszentrum in Mülsen steht seit dieser Woche ein neuer Passbildautomat. Bild: Ralf Wendland
Gemeindemitarbeiterin Nicole Weigel probiert es aus: Im Verwaltungszentrum in Mülsen steht seit dieser Woche ein neuer Passbildautomat.
Gemeindemitarbeiterin Nicole Weigel probiert es aus: Im Verwaltungszentrum in Mülsen steht seit dieser Woche ein neuer Passbildautomat. Bild: Ralf Wendland
Erst Zwickau, dann Kirchberg, jetzt Mülsen: Immer mehr Kommunen in Westsachsen schaffen Passbildautomaten an
Von Jim Kerzig
Bis vor kurzem noch eine Seltenheit, gibt es inzwischen immer mehr Fotoautomaten in den Rathäusern. Für Bürger wird der Weg zum Passfoto einfacher und billiger. Aber Fotografen geraten in Bedrängnis.

Zwickau hat ihn schon, in Mülsen steht er jetzt auch: Wer in der Gemeinde einen neuen Personalausweis oder Reisepass beantragt, kann seit dieser Woche einen Passbildautomaten nutzen. Das Gerät erstellt in Sekundenschnelle biometrische Passbilder und speichert sie direkt im System der jeweiligen Gemeinde. Mittels einer Software wird automatisch...
