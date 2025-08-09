Erst Zwickau, dann Kirchberg, jetzt Mülsen: Immer mehr Kommunen in Westsachsen schaffen Passbildautomaten an

Zwickau
Bis vor kurzem noch eine Seltenheit, gibt es inzwischen immer mehr Fotoautomaten in den Rathäusern. Für Bürger wird der Weg zum Passfoto einfacher und billiger. Aber Fotografen geraten in Bedrängnis.
Zwickau hat ihn schon, in Mülsen steht er jetzt auch: Wer in der Gemeinde einen neuen Personalausweis oder Reisepass beantragt, kann seit dieser Woche einen Passbildautomaten nutzen. Das Gerät erstellt in Sekundenschnelle biometrische Passbilder und speichert sie direkt im System der jeweiligen Gemeinde. Mittels einer Software wird automatisch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.