Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Erstaunlich lang her: FSV Zwickau erinnert an Vereinsrettung vor zwei Jahren

Das Buch "Egal wie viel" ist bereits mehr als 1000 Mal verkauft worden.
Das Buch "Egal wie viel" ist bereits mehr als 1000 Mal verkauft worden.
Zwickau
Erstaunlich lang her: FSV Zwickau erinnert an Vereinsrettung vor zwei Jahren
Von Michael Stellner
Der FSV Zwickau lädt ein zum Erinnern: Eine Lesung lässt die dramatische Rettung des Vereins wieder lebendig werden.

Der FSV Zwickau erinnert mit einer Buchlesung in der GGZ-Arena an die Gefühlsachterbahn im Sommer 2023. Wie der Verein mitteilt, findet am Montag, den 8. September, um 19 Uhr im VIP-Raum des Stadions eine Lesung aus dem Buch „Egal wie viel“ statt, dem bereits mehr als 1000-mal verkauften Sammelwerk über die Vereinsrettung, die an diesem...
