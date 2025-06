Erste Unwetter-Bilanz im Landkreis Zwickau: Feuerwehren rücken zu 85 Einsätzen aus – Unfallserie auf der A 4

In Zusammenhang mit dem Starkregen waren die Feuerwehren am Sonntag vielerorts in Westsachsen gefordert. Der Sachschaden nach Unfällen auf der Autobahn summiert sich auf 35.000 Euro.

Vollgelaufene Keller, überspülte Straßen und abgebrochene Äste: Mit diesen Aufgaben waren die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren nach dem Unwetter am Sonntag im Landkreis Zwickau konfrontiert. Zwischen 16 Uhr und Mitternacht gab es insgesamt 85 Einsätze, teilte die Rettungsleitstelle am Montagmorgen mit.