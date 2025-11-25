Erstmals Adventszauber mit Glühwein, Stockbrot und mehr am Reinsdorfer Heimat- und Bergbaumuseum

Das Museumsgelände stimmt am Donnerstag mit Feuerschein und Posaunenklängen auf die Weihnachtszeit ein. Die Macher wollen dabei besonderen Wert auf Bergbautradition legen.

Am Donnerstag wird das Reinsdorfer Heimat- und Bergbaumuseum erstmals zur Kulisse für einen Adventszauber. Wie der Vorsitzende des Reinsdorfer Heimatvereins, Michael Kraft (70), mitteilte, soll es ab 16 Uhr einen festlichen Nachmittag auf dem Gelände an der Pöhlauer Straße 9 geben. „Wir haben im Vorjahr in der Steigerstube des Museums eine...