Erzgebirger expandieren nach Zwickau: „24Seven“ eröffnet zum Stadtfest zweite Filiale

Binnen zwei Wochen haben Tim Werner und Lucas Becher den Laden für ihr 24-Stunden-Geschäft hergerichtet, um zum Zwickauer Stadtfest fertig zu sein. Was in Zwickau anders ist als in Aue.

Diesen Wettlauf hat Lucas Becher gewonnen: Während ein anderer Betreiber eines 24-Stunden-Shops im Zwickauer Zentrum noch mitten im Ausbau seines Ladens steckt, legt Becher eine Punktlandung hin: Pünktlich zum Zwickauer Stadtfest hat der 25-Jährige aus Waschleithe bei Schwarzenberg am Freitag seinen „24seven“-Laden in der Hauptstraße... Diesen Wettlauf hat Lucas Becher gewonnen: Während ein anderer Betreiber eines 24-Stunden-Shops im Zwickauer Zentrum noch mitten im Ausbau seines Ladens steckt, legt Becher eine Punktlandung hin: Pünktlich zum Zwickauer Stadtfest hat der 25-Jährige aus Waschleithe bei Schwarzenberg am Freitag seinen „24seven“-Laden in der Hauptstraße...