  • „Es fühlt sich nicht wie ein Ende an“: Zwickauer IT-Urgestein übergibt Innenstadtgeschäft

Generationswechsel in Zwickau: Ctronics-Inhaber Frank Herwig (l.) übergibt sein Geschäft in der Inneren Plauenschen Straße 5 an Jürgen Krause.
Generationswechsel in Zwickau: Ctronics-Inhaber Frank Herwig (l.) übergibt sein Geschäft in der Inneren Plauenschen Straße 5 an Jürgen Krause. Bild: Ralph Köhler
Das Computerfachgeschäft in der Fußgängerzone öffnet im neuen Jahr unter einem neuen Inhaber.
Das Computerfachgeschäft in der Fußgängerzone öffnet im neuen Jahr unter einem neuen Inhaber. Bild: Ralph Köhler
Die Mitarbeiter werden übernommen. Techniker Toni Sander beim Einbau einer Festplatte in einen Gamer-PC.
Die Mitarbeiter werden übernommen. Techniker Toni Sander beim Einbau einer Festplatte in einen Gamer-PC. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
„Es fühlt sich nicht wie ein Ende an“: Zwickauer IT-Urgestein übergibt Innenstadtgeschäft
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Frank Herwig legt nach 28 Jahren sein Lebenswerk in neue, jüngere Hände. Das inhabergeführte Computerfachgeschäft Ctronics lebt weiter am traditionsreichen Standort.

Zum Jahreswechsel steht in der Zwickauer Innenstadt ein Wechsel an, der leise passiert – und doch Gewicht hat. Nach 28 Jahren übergibt Frank Herwig sein Computerfachgeschäft Ctronics an einen Nachfolger. Für den Unternehmer ist es ein Einschnitt, aber kein Abschied. „Mir kommt das nicht vor wie ein Ende. Das ist eine Episode, die zu Ende...
