„Es fühlt sich nicht wie ein Ende an“: Zwickauer IT-Urgestein übergibt Innenstadtgeschäft

Zwickau
Frank Herwig legt nach 28 Jahren sein Lebenswerk in neue, jüngere Hände. Das inhabergeführte Computerfachgeschäft Ctronics lebt weiter am traditionsreichen Standort.
Zum Jahreswechsel steht in der Zwickauer Innenstadt ein Wechsel an, der leise passiert – und doch Gewicht hat. Nach 28 Jahren übergibt Frank Herwig sein Computerfachgeschäft Ctronics an einen Nachfolger. Für den Unternehmer ist es ein Einschnitt, aber kein Abschied. „Mir kommt das nicht vor wie ein Ende. Das ist eine Episode, die zu Ende...
