Zwickau 23.07.2025

„Es ist an der Zeit, VW in Pflicht zu nehmen“: Was Politik und Gewerkschaft von einer Sonderwirtschaftszone halten

Die Region Zwickau sucht nach Wegen, sich von der kriselnden Autobranche zu lösen. Doch wie realistisch ist dieser Plan wirklich? An Kritik mangelt es nicht. Muss die Region Zwickau zur Sonderwirtschaftszone mit Steuererleichterungen und beschleunigten Genehmigungsverfahren erklärt werden, um sich von der kriselnden Autobranche unabhängiger zu machen? Mit diesem Vorstoß hat Zwickaus Landrat Carsten Michaelis (CDU) am Montag auf einer Pressekonferenz überrascht – und für Wirbel gesorgt. Auf...