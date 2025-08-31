Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Zwickau
  • Zwickau
  • „Es ist egal, wer wen liebt“: Christopher Street Day bringt 650 Leute in Zwickau auf die Straße

Der CSD-Demonstrationszug auf der Bahnhofstraße. Ziel war der Kornmarkt.
Der CSD-Demonstrationszug auf der Bahnhofstraße. Ziel war der Kornmarkt.
Zwickau
„Es ist egal, wer wen liebt“: Christopher Street Day bringt 650 Leute in Zwickau auf die Straße
Von Jan-Dirk Franke
Am Samstag wurde die Stadt zur Bühne für bunte Vielfalt. Viele fanden, dass es nach wie vor an Akzeptanz für die queere Community mangelt. Eine Teilnehmerin berichtet, was das im Alltag heißt.

Dass es nicht einfach ist, sich als queere Person im Alltag auf der Straße zu zeigen, ist eine Erfahrung, die Lilith immer wieder macht. „Man wird schräg angeschaut, ausgelacht, angefeindet, beschimpft“, sagt die junge Transfrau aus der Region Zwickau. Auch mit Steinen sei sie schon beworfen worden. Ihren vollen Namen mag sie nicht nennen...
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
28.08.2025
4 min.
Buttersäureanschlag in Döbeln, geheime Routen in Freiberg: Warum werden Christopher-Street-Day-Paraden zur Zielscheibe?
„Was stört's dich, wen ich liebe?“: Queere Menschen warben beim ersten CSD in Freiberg im vergangenen Jahr für mehr Akzeptanz.
55 rechte Angriffe auf CSDs 2024 - bundesweit so viele wie nie. Doch warum trifft queeres Leben so viel Hass? Beim zweiten CSD in Freiberg reagieren die Veranstalter mit strengen Sicherheitsregeln.
Manuel Niemann
28.08.2025
3 min.
Ein Orgelkonzert der besonderen Art: Wie Zwickau den fünften Christopher Street Day zelebriert
Der Zwickauer Kantor Karl Jospeh Eckel lädt am Samstag zum Orgelkonzert im Dom St. Marien.
Ein breites Zwickauer Bündnis will für Vielfalt und Toleranz auf die Straße gehen. Auch die Stadtkirche leistet musikalische Unterstützung. Gibt es Widerspruch wie im vergangenen Jahr?
Jim Kerzig
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
15:53 Uhr
4 min.
Erster Profivertrag bei den Niners Chemnitz – und doch denkt Eigengewächs Luca Kellig schon über einen Wechsel nach
Luca Kellig im Foyer des Teamhotels der Niners Chemnitz im schweizerischen Yverdon-les-Bains.
Mit seinen 19 Jahren ist der Chemnitzer der jüngste Profi im Kader der Basketballer. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne. Und den Vergleich mit einem Fan-Idol mag er nicht.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel