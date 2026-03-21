Es ist vollbracht in Zwickau: Ein Passionsmusical, das berühren soll

Zwickau
Die Karwoche in Zwickau verspricht ein besonderes Highlight. Ein Musical erzählt die Passion Jesu Christi in der Pauluskirche.
Das Passionsspiel „Es ist vollbracht“ für Erwachsene und Kinder wird in der Karwoche in der Pauluskirche im Zwickauer Stadtteil Marienthal aufgeführt. Besucher können das Spiel im Musical-Format am Gründonnerstag, 2. April, ab 19 Uhr und am Karfreitag, 3. April, ab 15 Uhr erleben. Das hat Kirchenmusiker Matthias Grummet von der...
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