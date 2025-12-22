„Es soll funkeln, aber nicht blinken“: Zwickauer Familie erfreut andere Menschen mit Weihnachtsgarten

Ein Weihnachtsgarten im Zwickauer Stadtteil Auerbach zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Sogar bei Google Maps ist die glitzernde Attraktion zu finden.

Er hat sogar einen Eintrag bei Google Maps: „Axels leuchtender Weihnachtsgarten" hat ein Unbekannter die glitzernde Attraktion im Zwickauer Stadtteil Auerbach benannt und im Online-Kartendienst als Sehenswürdigkeit markiert. „Eine schöne Anerkennung für meinen Vati, der mit dem Weihnachtsgarten angefangen hat", sagt Katharina Friebe....