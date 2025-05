Etwas weniger Arbeitslose im Landkreis Zwickau

189 weniger arbeitslose Menschen wurden von der Arbeitsagentur gezählt. Der Rückgang im Frühjahr ist sonst aber stärker gewesen.

Westsachsen.

Der Arbeitsmarkt im Landkreis Zwickau zeigt sich robust. Im April reduzierte sich die Zahl der Arbeitslosen um 189 Personen gegenüber dem Vormonat. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug 6,0 Prozent, im März waren es 6,1 Prozent. „Die Arbeitslosigkeit ist im April leicht gesunken, wenn auch nicht so stark wie im Frühjahr üblich. Saisonal bedingt nahm die Arbeitslosigkeit hauptsächlich bei männlichen Personen ab. Besonders in der Baubranche, in der Land- und Gartenwirtschaft oder im Verkehrs- und Logistikbereich wurden Einstellungen getätigt. Im Vergleich zum April 2024 liegt jedoch die Arbeitslosigkeit fast 10 Prozent höher“, sagte Andreas Fleischer, Chef der Zwickauer Arbeitsagentur. (kru)