MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Ex-Generalintendant Ingolf Huhn über die Finanzen des Theaters Plauen-Zwickau: „Es ist tragisch“

Seit Herbst 2024 Landespolitiker im Dresdner Landtag, aber im Herzen immer noch Theatermann: Ingolf Huhn.
Seit Herbst 2024 Landespolitiker im Dresdner Landtag, aber im Herzen immer noch Theatermann: Ingolf Huhn. Bild: Ronny Küttner
In seiner Intendanz in Plauen-Zwickau 2003 bis 2008 hat Ingolf Huhn auch inszeniert. Einen Achtungserfolg erzielte er etwa 2008 mit dem Musical „Mozart!“.
In seiner Intendanz in Plauen-Zwickau 2003 bis 2008 hat Ingolf Huhn auch inszeniert. Einen Achtungserfolg erzielte er etwa 2008 mit dem Musical „Mozart!“. Bild: Peter Awtukowitsch/Theater/Archiv
Seit Ende 2024 der Wirkungskreis Ingolf Huhns: Der Sächsische Landtag in Dresden. Huhn gehört der BSW-Fraktion an.
Seit Ende 2024 der Wirkungskreis Ingolf Huhns: Der Sächsische Landtag in Dresden. Huhn gehört der BSW-Fraktion an. Bild: Stephan Floss/Sächsischer Landtag
Seit Herbst 2024 Landespolitiker im Dresdner Landtag, aber im Herzen immer noch Theatermann: Ingolf Huhn.
Seit Herbst 2024 Landespolitiker im Dresdner Landtag, aber im Herzen immer noch Theatermann: Ingolf Huhn. Bild: Ronny Küttner
In seiner Intendanz in Plauen-Zwickau 2003 bis 2008 hat Ingolf Huhn auch inszeniert. Einen Achtungserfolg erzielte er etwa 2008 mit dem Musical „Mozart!“.
In seiner Intendanz in Plauen-Zwickau 2003 bis 2008 hat Ingolf Huhn auch inszeniert. Einen Achtungserfolg erzielte er etwa 2008 mit dem Musical „Mozart!“. Bild: Peter Awtukowitsch/Theater/Archiv
Seit Ende 2024 der Wirkungskreis Ingolf Huhns: Der Sächsische Landtag in Dresden. Huhn gehört der BSW-Fraktion an.
Seit Ende 2024 der Wirkungskreis Ingolf Huhns: Der Sächsische Landtag in Dresden. Huhn gehört der BSW-Fraktion an. Bild: Stephan Floss/Sächsischer Landtag
Zwickau
Ex-Generalintendant Ingolf Huhn über die Finanzen des Theaters Plauen-Zwickau: „Es ist tragisch“
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwickau. Der ehemalige künstlerische Leiter des Theaters Plauen-Zwickau kommt am Montag zu einer Veranstaltung der Zwickauer BSW-Ratsfraktion in die Schumannstadt. Mit der Oberbürgermeisterin und der Theater-Geschäftsführerin redet er über die Zukunft des Theaters.

Freie Presse: Herr Dr. Huhn, in welcher Eigenschaft kommen Sie am Montag nach Zwickau, als Ex-Theaterintendant oder als BSW- Landtagsabgeordneter?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.02.2026
3 min.
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.
Jan Leißner
22.02.2026
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
23.02.2026
2 min.
Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster: Neue Infos zu den geplanten Bürgerentscheiden
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (links) und Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre.
Der Zeitplan für eine mögliche Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster in diesem Jahr ändert sich. Was die nächsten Schritte sind.
Ronny Hager
23.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
14.02.2026
2 min.
Öffentliche BSW-Fraktionssitzung in Zwickau: Wie weiter mit den Theaterfinanzen
Bleibt das Licht an im Gewandhaus, darum soll sich eine Veranstaltung des BSW drehen.
Finanzielle Rettung oder Umbruch? Die Fraktionssitzung der BSW thematisiert die Herausforderungen des Theaters Plauen-Zwickau. Die Rollen von Mäzenen werden auch besprochen.
Lutz Kirchner
19.01.2026
7 min.
„Die hätten uns eiskalt über den Tisch gezogen“: Wagenknechts Vertraute Sabine Zimmermann zum Abschied aus dem Landtag über CDU-Chef Kretschmer und das BSW
Legt am Dienstag ihr Landtagsmandat nieder: BSW-Fraktionschefin Sabine Zimmermann.
Am Dienstag legt BSW-Fraktionschefin Sabine Zimmermann ihr Landtagsmandat nieder. Im Interview spricht sie über Sachsens Ministerpräsidenten, die beste Entscheidung und den größten Fehler ihrer Laufbahn - und über ihre Gesundheit.
Tino Moritz
Mehr Artikel