Experte zeigt Problem-Zonen für Zwickauer Radfahrer

Was ist der beste Schutz für einen Radfahrer? Gar nicht erst auf ein Fahrrad zu steigen? Ulrich Skaruppe, 67, lacht. Er steht mit seinem Rad auf dem Georgenplatz in Zwickau. Es nieselt. Ideales Radfahrer-Wetter sieht anders aus. "Natürlich ist das keine Lösung", sagt er feixend. "Zumal Ihnen ja auch zuhause in den eigenen vier Wänden etwas...