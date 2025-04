Extra aus den USA nach Zwickau gekommen: Eigentümer sucht Mieter für früheren „Barrique“-Laden

Die Räume des ehemaligen Spirituosen- und Feinkostgeschäfts „Barrique“ am Hauptmarkt sind wieder zu haben. Hausbesitzer Wolfgang Gowin stammt aus Zwickau, lebt aber heute in Kalifornien. Er hat einen besonderen Wunsch, was aus dem Erdgeschoss des Hauses werden soll.

Wenn Wolfgang Gowin (73) im Erdgeschoss des Heringschen Hauses am Zwickauer Hauptmarkt 22/23 spricht, hallen seine Worte. Denn die Räume stehen leer. Ausgeräumt und frisch geputzt warten sie auf einen neuen Mieter. Bis Januar war dort eine „Barrique"-Filiale, in der jahrelang Wein, Spirituosen, Gewürze, Schokolade und noch viel mehr...