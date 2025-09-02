Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mitglieder des Extrachors des Theaters Plauen-Zwickau. Finden sie am Samstag weitere Mitstreiter?
Mitglieder des Extrachors des Theaters Plauen-Zwickau. Finden sie am Samstag weitere Mitstreiter? Bild: André Leischner/Theater Plauen-Zwickau
Zwickau
Extrachor des Theaters Plauen-Zwickau lädt zur offenen Probe ein
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Chor sucht immer wieder neue Mitstreiter. Interessenten können am Samstag ausprobieren, ob das was für sie ist.

Wer gern singt und einmal auf einer richtigen Bühne stehen will, sollte sich den kommenden Samstag vormerken. Dann nämlich lädt der Extrachor des Theaters Plauen-Zwickau von 14.30 bis 16 Uhr zur offenen Probe ein. Das Ensemble steht regelmäßig zusammen mit dem Opernchor sowie den Solistinnen und Solisten des Theaters auf der Bühne. Mal in...
