Extrachor des Theaters Plauen-Zwickau lädt zur offenen Probe ein

Der Chor sucht immer wieder neue Mitstreiter. Interessenten können am Samstag ausprobieren, ob das was für sie ist.

Wer gern singt und einmal auf einer richtigen Bühne stehen will, sollte sich den kommenden Samstag vormerken. Dann nämlich lädt der Extrachor des Theaters Plauen-Zwickau von 14.30 bis 16 Uhr zur offenen Probe ein. Das Ensemble steht regelmäßig zusammen mit dem Opernchor sowie den Solistinnen und Solisten des Theaters auf der Bühne. Mal in...