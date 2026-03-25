Fahrbahnsanierung der Marienthaler Straße in Zwickau startet am 7. April

Strabag führt die Bauarbeiten auf der Marienthaler Straße aus. Autofahrer und ÖPNV-Nutzer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.

Die Sanierung der Fahrbahnen auf der Marienthaler Straße zwischen Jacobstraße und der Einmündung des Brander Weges soll am 7. April starten, hat das städtische Tiefbauamt angekündigt. Für Autofahrer kommt es zu Einschränkungen. Zudem verändern die Städtischen Verkehrsbetriebe während der Sperrung vom 7. April bis voraussichtlich 22. Mai...