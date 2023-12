Fahrer flüchtet nach heftigem Unfall in der Zwickauer Nordvorstadt

Ein Renaultfahrer ist am späten Mittwochabend mit hoher Geschwindigkeit gegen ein geparktes Auto gefahren. Die Polizei fand den Unfallwagen, den Fahrer aber nicht.

Zwickau.

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend in der Zwickauer Nordvorstadt einen Unfall gebaut und ist anschließend noch mit seinem schwer beschädigten Wagen einige Meter weitergefahren. Laut Polizei beobachtete ein 22-Jähriger, wie der Unbekannte mit seinem Renault gegen 22.55 Uhr an der Kreuzung Seminarstraße/Kurt-Eisner-Straße mit hoher Geschwindigkeit gegen seinen geparkten Mercedes fuhr. Herbeigerufene Polizisten konnten zwar den Renault mit schweren Schäden ausfindig machen, vom Unfallverursacher fehlte aber jede Spur. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen zum Fahrer des Unfallwagens laufen laut einer Mitteilung der Zwickauer Polizeidirektion. (kru)