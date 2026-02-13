Fahrerflucht in Zwickau: BMW beschädigt

Zwickau
Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.
Einen Fall von Fahrerflucht meldet die Polizei aus dem Zwickauer Ortsteil Oberhohndorf. Zu einem unbekannten Zeitpunkt zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag wurde ein 3er BMW beschädigt, der auf der August-Schlosser-Straße in der Nähe der Oberen Siedlungsstraße geparkt war. Vermutlich war eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.